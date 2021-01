Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : José Mourinho aurait tranché pour l'avenir de Gareth Bale !

Publié le 15 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

Prêté jusqu’en juin prochain à Tottenham, Gareth Bale pourrait retourner au Real Madrid à l’issue de cette saison. La formation entraînée par José Mourinho n’envisagerait pas de conserver l’attaquant dans son effectif lors du prochain exercice.

Et si Gareth Bale retournait au Real Madrid la saison prochaine ? Une arrivée qui pourrait profondément agacer Zinédine Zidane. En effet, selon la presse espagnole, le technicien français ne comptait plus sur l’attaquant gallois et voulait impérativement se séparer de lui lors du dernier mercato estival. Chose faite puisque Gareth Bale est retourné dans son ancienne équipe, Tottenham. Prêté jusqu’à la fin de la saison, le joueur de 31 ans espérait retrouver du temps de jeu et se relancer en Premier League, mais son aventure londonienne pourrait tourner court.

Tottenham déçu par les performances de Bale