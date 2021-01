Foot - Mercato

Mercato : L'OGC Nice sort du silence pour Jesse Lingard !

Publié le 15 janvier 2021 à 9h40 par La rédaction mis à jour le 15 janvier 2021 à 9h48

Proposé à l'OGC Nice, Jesse Lingard ne devrait pas rejoindre la Ligue 1 de sitôt. Le président Jean-Pierre Rivère s'est empressé de démentir cette piste.