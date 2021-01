Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme coup de froid pour Pochettino dans ce gros dossier !

Publié le 15 janvier 2021 à 20h15 par D.M.

Mauricio Pochettino ferait le forcing pour obtenir le prêt de Dele Alli, son ancien joueur à Tottenham. Mais le club anglais serait réticent à se séparer du milieu de terrain cet hiver.

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors de ce mercato hivernal, Mauricio Pochettino a tranché. Comme annoncé en exclusivité par le 10 Sport le 26 décembre dernier, le nouvel entraîneur du PSG s’est fixé comme priorité d’accueillir lors de ce mois de janvier Dele Alli, en grande difficulté à Tottenham. Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui indique que Pochettino ferait le forcing pour convaincre l’international anglais de rejoindre le PSG sous la forme d’un prêt. Mais Tottenham serait réticent à laisser filer Dele Alli.

Tottenham refuserait de se séparer de Dele Alli