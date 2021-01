Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour la grande priorité de Pochettino, il faudra lâcher 40M€ !

Publié le 15 janvier 2021 à 11h45 par A.M.

Très intéressé à l'idée de récupérer Dele Alli au PSG, Mauricio Pochettino se heurte pour le moment aux exigences de Tottenham qui refuse de prêter son joueur et réclame 40M€.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino pour cet hiver. Et pour cause, alors que l'international anglais peine à convaincre José Mourinho d'en faire un titulaire à Tottenham, le PSG souhaiterait en profiter pour recruter le meneur de jeu durant le mois de janvier. L'idée serait d'obtenir un prêt afin de pouvoir relancer Dele Alli sans risque. Mais du côté des Spurs , on se montre très exigeant.

Tottenham réclame 40M€ pour Alli