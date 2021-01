Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino est prêt à tout pour Dybala !

Publié le 15 janvier 2021 à 9h45 par A.M.

Alors qu'il prépare déjà la saison prochaine en coulisses, Mauricio Pochettino souhaiterait attirer Paulo Dybala au PSG. Et pour cela, le club parisien pourrait offrir un salaire de 15M€ par an à La Joya.

Mauricio Pochettino semble avoir de grandes ambitions pour son mercato estival. Alors que Sergio Agüero ferait partie de ses priorités et que le nom de Lionel Messi revient régulièrement du côté du PSG, le technicien argentin souhaiterait attirer un autre compatriote pour renforcer son secteur offensif. En effet, Mauricio Pochettino souhaiterait toujours recruter Paulo Dybala dont le contrat à la Juventus prend fin en juin 2022. Un échange avec Mauro Icardi, que la Vieille Dame a toujours apprécié, serait même dans les tuyaux.

Le PSG prêt à céder aux exigences de Dybala ?