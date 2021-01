Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dele Alli affiche un souhait très fort pour son avenir en interne !

Publié le 15 janvier 2021 à 11h10 par A.M.

En difficulté à Tottenham, Dele Alli serait très intéressé à l'idée de rejoindre Mauricio Pochettino au PSG afin de retrouver du temps de jeu.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Dele Alli est la priorité de Mauricio Pochettino pour le mercato d'hiver. L'international anglais est en difficulté à Tottenham où il joue peu sous les ordres de José Mourinho. Le technicien portugais évoquait d'ailleurs la situation de son joueur : « Le terrain est un peu dangereux et leur enthousiasme peut mettre les créatifs en danger, mais je suis heureux - un bon professionnalisme, une bonne dynamique de sa part et de Gedson Fernandes pour commencer à essayer de créer, donc vraiment heureux de la performance. Il était ici aujourd'hui et bien sûr ce n'était pas le match pour mesurer la qualité, mais le professionnalisme et l'attitude et j'en suis très content, je ne serai pas surpris si mercredi prochain, Dele joue avec nous . »

Alli est très chaud pour rejoindre Pochettino au PSG