Mercato - Barcelone : Cette grosse annonce pour la priorité hivernale de Koeman !

Publié le 16 janvier 2021 à 10h00 par H.G.

Alors que Ronald Koeman espérait pouvoir enregistrer l’arrivée d’Eric Garcia dès cet hiver, l’entraîneur du FC Barcelone risque bien de devoir attendre la prochaine session estivale des transferts.

En quête d’un renfort pour sa défense centrale, le FC Barcelone est annoncé de longue date comme étant sur les traces d’Eric Garcia dans cette optique. Le club catalan travaillerait sur ce dossier depuis l’été dernier, et il aurait même dernièrement trouvé un accord contractuel pour cinq ans avec le défenseur espagnol passé par la Masia dans sa jeunesse. Seulement voilà, toute la question était de savoir si le joueur en fin de contrat à Manchester City le 30 juin prochain arriverait dès cet hiver dans le cadre d’un transfert ou bien librement l’été prochain. Et visiblement, c’est cette seconde option qui a été choisie par le FC Barcelone…

Les candidats à la présidence du FC Barcelone ferment la porte à Eric Garcia pour cet hiver !