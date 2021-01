Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola annonce la couleur pour la priorité de Ronald Koeman !

15 janvier 2021

Alors que tout semble fait pour l'arrivée d'Eric Garcia au FC Barcelone, une seule question demeure : quand le joueur débarquera-t-il en Catalogne ? Aucun accord n’a été trouvé avec Manchester City, et les élections présidentielles rendent ce dossier très incertain. Même pour Pep Guardiola, la situation est encore floue.

En proie à de grosses difficultés défensives, le FC Barcelone semble avoir trouvé son renfort. Un accord aurait en effet été trouvé avec Eric Garcia, libre à l'issue de la saison. Le joueur de 20 ans, formé à Barcelone et qui s'est révélé à Manchester City, souhaiterait revenir en Catalogne dès ce mois de janvier. « Eric Garcia jouera à 100% au Barça » avait déclaré Matteo Moretto, journaliste pour Gianluca Di Marzio, démentant les rumeurs de la presse britannique d’un possible intérêt d’Arsenal. Barcelone, qui était déjà intéressé par le joueur mais qui avait manqué le coche l'été dernier, ne voudrait pas répéter les mêmes erreurs en ce mois de janvier mais les obstacles sont nombreux.

« Je ne sais ce qu’il va se passer, honnêtement, mais peut-être qu’il peut partir cet hiver »