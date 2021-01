Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Strootman livre ses vérités sur son départ !

Publié le 15 janvier 2021 à 20h10 par A.C.

Kevin Strootman, prêté par l’Olympique de Marseille, a été présenté ce vendredi en tant que tout nouveau joueur du Genoa.

Il est l’un des symboles des erreurs commises par l’Olympique de Marseille ces dernières années. Arrivée sous les indications de Rudi Garcia en 2018, Kevin Strootman n’a jamais vraiment satisfait. Son physique fragile ne l’a pas épargné, mais le Néerlandais a surtout souffert de l’étiquette de plus gros salaire de l’OM, avec son demi-million d’euros brut par mois. Plusieurs fois poussé vers la sortie, Strootman a enfin trouvé une solution, puisqu’il a rejoint en prêt le Genoa pour une durée de six mois, sans option d’achat.

« Je n'ai pas beaucoup joué à Marseille et je voulais recommencer à avoir un plus grand temps de jeu »