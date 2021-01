Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Neymar pour convaincre Lionel Messi ? La réponse !

Publié le 16 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Favori pour devenir le futur président du FC Barcelone, Joan Laporta s’est de nouveau penché sur la prolongation de Lionel Messi. La solution pourrait-elle se nommer Neymar ? Réponse.

Le FC Barcelone s’apprête à entamer un nouveau chapitre de son histoire. En effet, le club catalan va prochainement connaitre son nouveau président et cela va chambouler de nombreuses choses. Alors que le futur homme fort des Blaugrana pourrait bien se nommer Joan Laporta, ce dernier aura notamment la lourde tâcher de convaincre de Lionel Messi de prolonger son contrat avec le Barça. Comment réussir à obtenir l’accord de l’Argentin ? Ce vendredi, à l’occasion d’un entretien accordé à Mundo Deportivo , Laporta a été interrogé sur le sujet et une possible arrivée de Neymar pour régler le feuilleton Messi.

« Il a besoin d’une équipe qui peut lui garantir de gagner des titres »