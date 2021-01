Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane voudrait tenter un coup incroyable avec Depay !

Publié le 16 janvier 2021 à 9h00 par D.M.

A la recherche d’un attaquant pour pallier la blessure de Rodrygo et combler le départ de Luka Jovic, le Real Madrid pourrait tenter de recruter Memphis Depay cet hiver.

Sauf énorme retournement de situation, Memphis Depay ne devrait pas porter le maillot de l’OL la saison prochaine. Proche d’un départ lors du dernier mercato estival, l’attaquant néerlandais voit son contrat expirer en juin prochain et ne devrait pas prolonger son bail. Le joueur pourrait rejoindre le FC Barcelone, qui le suit depuis de longs mois. Toutefois, Memphis Depay ne devrait pas quitter l’OL lors de ce mercato hivernal et devrait finir la saison en Ligue 1 comme l’avait indiqué il y a quelques jours Jean-Michel Aulas : « Memphis, je pense qu'il peut apporter à l'OL une dimension que tout le monde souhaite avoir. J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone, personne ne m'a écouté à l'époque du mercato. [...] Il va rester (jusqu'à la fin de la saison), bien sûr. » L'avenir de l'ancien mancunien semblait scellé, mais c’était sans compter sur la presse espagnole qui évoque ce samedi un possible départ en janvier.

Depay dans le viseur du Real Madrid ?