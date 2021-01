Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare un sale coup pour Kylian Mbappé !

Publié le 16 janvier 2021 à 8h15 par B.C.

En manque de réussite ces dernières semaines, Kylian Mbappé est au coeur des critiques. Une situation qui n’échapperait pas au Real Madrid, qui voudrait en profiter.

Lié au PSG jusqu'en juin 2022, Kylian Mbappé fait beaucoup parler de lui à quelques mois de l’ouverture du mercato estival, mais pas uniquement pour sa situation contractuelle. En effet, le champion du monde tricolore enchaîne les prestations décevantes depuis un certain temps, et les critiques sont nombreuses à son égard. « Aujourd’hui Kylian Mbappé n’a pas sa place au Paris Saint-Germain. (…) Pourquoi il va nous faire des passes derrière la jambe d’appui? Pourquoi il va nous faire douze passements de jambe alors qu’il reste sur place? Ce garçon-là a besoin d’une cure de désintoxication. Une cure pour son football, qui est totalement pollué par des gestes inutiles. Ce qui fait la force d’un garçon comme ça, c’est sa vitesse, mais on ne le voit plus », a notamment déclaré Jean-Michel Larqué sur RMC . Kylian Mbappé a reçu le soutien de Mauricio Pochettino ce vendredi en conférence de presse, mais l’attaquant devra vite se reprendre, à un mois du huitième de finale aller de Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Le Real Madrid voudrait profiter des difficultés de Mbappé