Mercato - Barcelone : Le gros coup Haaland se précise !

Publié le 16 janvier 2021 à 5h30 par T.M.

De plus en plus, il est question d’une possible arrivée d’Erling Braut Haaland au FC Barcelone. Et grâce à Joan Laporta, ce gros coup pourrait bien se profiler.

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland pourrait ne pas s’éterniser en Allemagne. En effet, alors que le Norvégien affole les compteurs, cela éveille l’intérêt des plus grands clubs européens. Depuis plusieurs mois, il est ainsi question d’un intérêt du Real Madrid, mais voilà que le FC Barcelone voudrait également se mêler à la lutte. Dernièrement, Oriol Domenech, journaliste espagnol, expliquait notamment que Mino Raiola, agent d’Haaland, souhaitait l’envoyer en Catalogne.

« Une très bonne relation »