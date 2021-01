Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Et c’est reparti pour Zinedine Zidane…

Publié le 16 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que son avenir ne semblait plus être discuté depuis plusieurs semaines, Zinedine Zidane pourrait voir sa place d’entraîneur du Real Madrid être de nouveau fragilisée dans les prochains jours en raison du mauvais résultat en demi-finale de Super Coupe d’Espagne.

Lors de la première partie de saison, à cause de plusieurs résultats mitigés et particulièrement en Ligue des champions, la position d’entraîneur de Zinedine Zidane a été régulièrement remise en cause. D’ailleurs, avant le Clasico face au FC Barcelone en octobre dernier et lors de la dernière journée de la phase de poules de C1, une démission de Zidane était évoquée dans la presse en cas de nouvelle défaite. Lors de ces deux moments, Zinedine Zidane a inversé la tendance, de quoi permettre au journaliste Fabrizio Romano d’assurer lors d’une de ses chroniques pour CBS Sports que l’avenir de Zidane au Real Madrid n’était plus bancal. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien français pourrait donc aller jusqu’au bout de son contrat. Et si le feuilleton repartait de plus belle ?

Une défaite qui ne passe pas