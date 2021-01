Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a une belle carte à jouer avec Pogba !

Publié le 16 janvier 2021 à 5h45 par Th.B.

Considéré comme l’une des pistes chaudes de Mauricio Pochettino pour le mercato estival à venir, Paul Pogba verrait ses chances de rallier le PSG augmenter.

Ces derniers jours, The Daily Star a expliqué que Mauricio Pochettino appréciait particulièrement le profil de Paul Pogba, qu’il a pu voir pendant trois années en Premier League lorsqu’il était l’entraîneur de Tottenham avant d’être remercié en novembre 2019. Le média britannique allait même plus loin en assurant que le technicien argentin ferait du champion du monde tricolore, annoncé sur le départ à Manchester United, sa priorité estivale. Et Pochettino pourrait bien disposer d’une fenêtre de tir suffisamment conséquente pour convaincre Leonardo de lancer une offensive pour le milieu de terrain des Red Devils contractuellement lié à Manchester United jusqu’en juin 2022.

Pas de prolongation, ni de Real Madrid et de Juventus à l’horizon pour Pogba ?