Mercato - PSG : Cette grande annonce de Paul Pogba sur sa situation !

Publié le 16 janvier 2021 à 9h15 par Th.B.

Annoncé comme potentielle priorité de Mauricio Pochettino pour le mercato estival, Paul Pogba ne semble pas vraiment penser au PSG et figure en phase avec le projet et les objectifs actuels de Manchester United.

D’après The Daily Star, Paul Pogba serait tout simplement la priorité numéro une de Mauricio Pochettino en marge de l’été prochain. Nouvel entraîneur du PSG depuis le 2 janvier, officiellement, le technicien argentin aurait déjà les yeux rivés sur le mercato estival, bien qu’il apprécierait de voir Dele Alli débarquer cet hiver au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, Pochettino pourrait se mettre à rêver du recrutement de Pogba, puisque malgré son regain de forme, Manchester United n’aurait toujours pas ouvert les discussions avec son agent Mino Raiola pour une prolongation de contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022. Pour Tuttosport , Raiola révélait en décembre que l’histoire entre Pogba et Manchester United était terminée. Mais depuis, les Red Devils sont transfigurés et pointent à la première place du classement de Premier League. De quoi tout changer pour l’avenir de Paul Pogba ? À en croire ses propos, c’est pour cela qu’il avait décidé de faire son come-back en 2016. La situation a changé.

« Je me sens très bien »