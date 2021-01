Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est fermée pour Paul Pogba, mais…

Publié le 16 janvier 2021 à 11h15 par Th.B.

Apprécié de Mauricio Pochettino qui caresserait le désir de le voir débarquer au PSG l’été prochain, Paul Pogba ne disposerait cependant pas d’un bon de sortie pour cet hiver si jamais le Paris Saint-Germain comptait prendre la concurrence de vitesse.

Récemment, Paul Pogba semble transfiguré. De retour dans le onze de départ d’Ole Gunnar Solskjaer lors des trois dernières sorties de Manchester United en Premier League, qui se sont toutes soldées par une victoire, le milieu de terrain des Red Devils a même offert un succès d’une importance capitale face à Burnley mardi en inscrivant l’unique but de la rencontre. Elle semble bien lointaine l’époque de début décembre, moment où Mino Raiola actait le départ de Paul Pogba pour Tuttosport . Depuis, le champion du monde tricolore a inversé la tendance. De quoi relancer le feuilleton Pogba, annoncé du côté du PSG, Mauricio Pochettino faisant de lui sa priorité estivale d’après The Daily Star ? Pas vraiment.

Pas de départ prévu pour Pogba cet hiver, rendez-vous l’été prochain !