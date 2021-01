Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Romeyer, Caïazzo pousse un coup de gueule dans le dossier Mohamed !

Publié le 16 janvier 2021 à 10h10 par D.M.

Après Roland Romeyer, Bernard Caïazzo a pris la parole afin de se prononcer sur la situation de Mostafa Mohamed, qui ne devrait pas rejoindre l’ASSE comme l’a annoncé le FC Zamalek ce vendredi.

Le 10 Sport vous annonçait en exclusivité le 13 janvier que les négociations entre l’ASSE et le FC Zamalek au sujet de Mostafa Mohamed étaient bloquées en raison de l’intransigeance du club égyptien qui demandait 5M$ (4,1M€) en cash. Et ce vendredi, la formation du joueur de 23 ans a mis fin au feuilleton en annonçant « l’annulation définitive de la négociation concernant le transfert du joueur ». Autrement dit, l’attaquant ne devrait rejoindre le club du Forez cet hiver, alors qu’il aurait donné son accord aux dirigeants stéphanois. Une décision qui fait suite aux déclarations du président du directoire de l’ASSE, Roland Romeyer qui avait lancé un ultimatum au FC Zamalek et avait indiqué que des personnes avaient tenté de toucher des commissions.

«Il n'y a pas de club au monde qui négocie à la manière de Zamalek»