Mercato - PSG : Le dossier Paul Pogba s’annonce plus chaud que prévu !

Publié le 16 janvier 2021 à 13h30 par Th.B.

En marge du mercato estival, Mauricio Pochettino penserait à Paul Pogba à en croire les informations divulguées par la presse britannique. Cependant, en raison de sa forme actuelle à Manchester United et de la Juventus notamment, l’affaire ne serait pas dans le sac pour le PSG.

Paul Pogba pourrait, une nouvelle fois, animer la session estivale des transferts. En effet, lorsque la saison en cours sera terminée, on se trouvera à une année de l’expiration du contrat du Français à Manchester United. Selon la presse britannique, ce serait le moment auquel le PSG compterait passer à l’offensive pour le champion du monde. En effet, d'après The Daily Mirror et The Daily Star , le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain serait fan du profil du milieu de Red Devils pour qui l’aventure mancunienne serait déjà de l’histoire ancienne. C’est en effet ce que Mino Raiola, agent de Pogba, faisait savoir au début du mois de décembre lors d’une interview pour Tuttosport en expliquant qu’il fallait que Pogba devrait partir au plus vite dans l’intérêt des différentes parties. Et maintenant ? Manchester United va-t-il laisser son numéro 6 quitter le club comme l’agent italo-néerlandais le suggérait pour le média italien ? Ce ne serait pas vraiment d’actualité. Ce samedi, Fabrizio Romano a fait un point sur le dossier Pogba pour calciomercato.com. Satisfait du rendement de son joueur et du niveau qu’il affiche ces dernières semaines, Ole Gunnar Solskjaer aimerait aller jusqu’au bout de la saison avec Pogba alors que Manchester United pointe à la première place du classement de Premier League. Rendez-vous l’été prochain donc pour le PSG !

Pogba heureux à Manchester, mais pas de prolongation de contrat prévue

Ole Gunnar Solskjaer et Paul Pogba sembleraient être sur la même longueur d’onde et veulent poursuivre leur collaboration en l’état actuel des choses. Pour Sky Sports , le Français a assuré que c’était pour se battre pour des titres qu’il avait fait le choix de revenir à Manchester United en 2016. « C'est pour cela que je suis venu ici. C'est pour ça que je suis revenu ici. C'était pour aller gagner. Je me sens très bien, moi-même, physiquement et mentalement aussi. Et j'ai joué, et quand on joue, on est en forme. Je suis un gagnant, je veux juste jouer au football. Je veux aider mon équipe, et quand je suis sur le banc et que je n'y vais pas, j'ai l'impression de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers, alors je me sens mal, je n'aime pas ça ». Faut-il y voir une volonté commune de prolonger l’aventure ? Pas vraiment. D’après ESPN , Manchester United n’aurait toujours pas enclenché les discussions avec Mino Raiola dans le cadre de dessiner les contours d’un accord pour la suite des opérations pour Paul Pogba. Un départ serait toujours d’actualité à la fin de la saison, soit à un an de la fin de son contrat, mais cette opération ne serait pas une promenade de santé pour le PSG.

La Juventus en trouble-fête