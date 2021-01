Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hazard, Mbappé… La folle proposition du Real Madrid à Leonardo !

Publié le 16 janvier 2021 à 15h45 par Th.B.

Afin de s’attacher les services de Kylian Mbappé et de ne pas se ruiner en temps difficiles d’un point de vue économique, le Real Madrid songerait à un échange de joueurs XXL entre Eden Hazard et l’attaquant du PSG afin de convaincre les dirigeants parisiens de lâcher leur joyau à un prix plus abordable.

C’est l’un des noms les plus en vogues sur le marché, avec Lionel Messi notamment. Et à l’instar de l’Argentin dont le contrat court jusqu’en juin prochain au FC Barcelone, Kylian Mbappé pourrait lui aussi quitter le PSG à l’issue de la saison, puisqu’il se trouvera à un an de l’expirait de son engagement contractuel avec le PSG. Néanmoins, les répercussions économiques du Covid-19 sur les clubs de football sont telles, qu’un transfert de Mbappé au Real Madrid même à un an de la fin de son contrat n’est plus une affaire pliée d’avance. En effet, le club merengue se trouverait dans l’obligation de générer de sérieux fonds afin de financer cette opération. Et Eden Hazard serait en partie la clé du dossier Mbappé.

Mbappé contre Hazard, la partie émergée de l’iceberg du plan du Real Madrid