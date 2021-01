Foot - Mercato - Arsenal

Mercato - Arsenal : Enfin une solution au problème Özil ?

Publié le 16 janvier 2021 à 14h07 par La rédaction mis à jour le 16 janvier 2021 à 14h09

Annoncé à Fenerbahçe, Mesut Özil pourrait résilier son contrat avec Arsenal pour rejoindre librement le club turc.