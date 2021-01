Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le départ d’Eden Hazard devient urgent !

Publié le 16 janvier 2021 à 14h00 par Th.B.

En grande difficulté depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard aurait considérablement entamé son crédit auprès des dirigeants merengue. Et un départ trotterait sérieusement dans la tête du président Florentino Pérez.

Arrivé à l’été 2019 à la demande de Zinedine Zidane qui le voulait déjà lors de son premier passage sur le banc du Real Madrid, Eden Hazard est à des années lumières du niveau qu’il a affiché à Chelsea, dans le mauvais sens du terme. Semblant n’être plus que l’ombre de lui-même et étant miné par les blessures depuis presque deux ans à présent, Eden Hazard conserve toujours le soutien inconditionnel de Zinedine Zidane pour qui il faudrait juste se montrer patient pour que l’international belge réponde à ses détracteurs. Mais il se pourrait bien que le temps joue contre lui…

Le divorce bientôt prononcé entre le Real Madrid et Hazard ?