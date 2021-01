Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le dossier Mostafa Mohamed a tourné au fiasco pour les Verts !

Publié le 16 janvier 2021 à 12h30 par D.M.

Alors que le dossier Mostafa Mohamed était en très bonne voie il y a encore quelques jours pour l’ASSE, le FC Zamalek a décidé de stopper les négociations ce vendredi notamment après la dernière sortie de Roland Romeyer.

L’ASSE a vécu une première partie de saison très compliquée. La formation de Claude Puel a flirté avec la zone de relégation et souhaite ainsi profiter de ce mercato hivernal pour renforcer le poste d’avant-centre. Comme annoncé par le10sport.com, les dirigeants stéphanois ont coché le nom d’Islam Slimani, mais l’international algérien a depuis filé à l’OL. Les Verts ont activé plusieurs pistes et l’une d’entres elles menait en Egypte. Selon nos informations exclusives du 28 décembre, l’ASSE a ciblé le joueur du FC Zamalek, Mostafa Mohamed, et a envoyé le responsable de la cellule recrutement Jean-Luc Buisine en Egypte afin de négocier cette opération. Ce dossier semblait en très bonne voie, mais le club du Caire s’est finalement montré intransigeant, demandant à l’ASSE 5M$ en cash (soit environ 4,1M€). Alors que les négociations étaient bloquées ces derniers jours, Roland Romeyer a décidé d’accorder un entretien à une chaîne égyptienne afin de mettre les choses au clair sur ce dossier Mostafa Mohamed.

«Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed»

Le président du directoire de l’ASSE a accordé une interview à la chaîne Al-Nashar au cours de laquelle il a détaillé la dernière offre transmise au FC Zamalek pour tenter de recruter Mostafa Mohamed : « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek ». Quelques heures plus tard, le président du Conseil de Surveillance Bernard Caïazzo s’est lui aussi exprimé sur ce dossier afin d’exprimer ses vérités. « Toutes les parties sont d'accord, nous, le joueur et Zamalek, mais seuls le processus et la méthode de paiement posent problème. Il n'y a pas de club au monde qui paie l'intégralité de la transaction en cash. Aucun club anglais, espagnol, français ou italien ne le fait. Tous les joueurs qui ont été vendus de l'ASSE, nous en avons reçu l'argent par tranches. Je vous donne mon avis sur la méthode de négociation. Il n'y a pas de club au monde qui négocie à la manière de Zamalek et demande de payer le montant en cash. La personne chargée de gérer les négociations à l'heure actuelle est Roland Romeyer » a déclaré le dirigeant stéphanois dans un entretien accordé à El Balad . Mais le volet économique n’aurait pas été le seul obstacle sur la route de l’ASSE. Roland Romeyer a également indiqué que des personnes avaient tenté de toucher des commissions : « Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l'accord ». Et le responsable français pourrait vite dévoiler l’identité des personnes concernées puisque Mostafa Mohamed ne rejoindra pas le club du Forez cet hiver.

Le FC Zamalek met fin au feuilleton Mohamed