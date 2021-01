Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La bombe lâchée par Romeyer secoue le dossier Mohamed !

Publié le 15 janvier 2021 à 22h00 par B.C.

Alors que l’ASSE peine à trouver un accord pour le transfert de Mostafa Mohamed, Roland Romeyer a menacé de révéler l’identité d'intermédiaires souhaitant toucher des commissions non conventionnelles. Une sortie qui fait réagir au Zamalek.

Déterminée à mettre la main sur Mostafa Mohamed, l’ASSE tente le tout pour le tout afin de boucler ce dossier. Comme vous l’a révélé le10sport.com, les négociations n’avancent pas entre Sainté et Zamalek, Roland Romeyer a donc décidé de sortir du silence pour fixer un ultimatum et se montrer offensif. « Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l’accord », a notamment lâché le président du directoire de l’ASSE sur Al Nahar TV . Une sortie fracassante qui n’est pas passée inaperçue en Egypte.

Les propos de Romeyer sèment l’agitation au Zamalek