Mercato - PSG : Sergio Agüero veut jouer un mauvais tour à Pochettino !

Publié le 17 janvier 2021 à 17h10 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino rêverait d’attirer Sergio Agüero au PSG, l’attaquant de Manchester City pourrait finalement en décider autrement.

Actuellement, Mauricio Pochettino peut compter sur Mauro Icardi et Moise Kean pour occuper la pointe de l’attaque du PSG. Toutefois, pour la saison prochaine, l’entraîneur argentin pourrait voir les choses en grand, rêvant d’une arrivée de Sergio Agüero, dont le contrat expire à la fin de la saison à Manchester City. « Il y a un joueur qui plait beaucoup à Pochettino et qu’il aimerait avoir au PSG, et qui de surcroit sera libre en juillet prochain, c’est Kun Agüero. Qui est argentin et que Mauricio Pochettino connait très très bien », expliquait ainsi Bruno Satin.

Une prolongation à City ?