Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola prépare un coup légendaire avec Erling Haaland !

Publié le 17 janvier 2021 à 16h00 par A.D.

Lors du prochain mercato estival, Pep Guardiola compterait frapper un grand coup pour renforcer son effectif. Alors qu'il devrait disposer d'une enveloppe de près de 225M€, le coach des Citizens pourrait mettre le paquet sur Erling Braut Haaland.

Etincelant sous les couleurs du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland serait suivi de très près par les grosses écuries européennes. En plus du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du PSG, Manchester City serait également prêt à livrer une grosse bataille pour le recrutement de la pépite norvégienne de 20 ans. Et pour obtenir gain de cause, Pep Guardiola serait disposé à casser sa tirelire.

Guardiola aurait une enveloppe de 225M€ pour Haaland...