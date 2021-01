Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Hazard, Mbappé… Une incroyable opération prend forme !

Publié le 17 janvier 2021 à 11h30 par Dan Marciano

A en croire la presse espagnole, le Real Madrid pourrait se séparer d’Eden Hazard lors du prochain mercato estival, notamment si ses performances continuent d’être décevantes. Et le joueur belge pourrait bien avoir son rôle à jouer dans le transfert de Kylian Mbappé.

L’avenir de Kylian Mbappé est au cœur des spéculations. Partira ? Ne partira pas ? Pour l’heure, le mystère reste en entier. Contrairement à Neymar, autre figure majeure du projet parisien, l’international français ne s’est toujours pas exprimé sur sa situation contractuelle et sur son futur au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant est à la croisée des chemins et devrait prochainement prendre une décision lourde de conséquences pour sa carrière. Prolonger son bail avec le club de la capitale et ainsi poursuivre sa carrière à Paris ou alors prendre la décision de filer à l’étranger. A en croire plusieurs médias espagnols, mais aussi Duncan Castles qui officie au Times , Kylian Mbappé se dirige vers un départ à la fin de la saison et aurait décidé de rejoindre le Real Madrid. La formation entraînée par Zinédine Zidane continuerait de faire du joueur français sa grande priorité pour le prochain mercato estival, et ce même si ses dernières sorties ont été décevantes. A en croire OK Diario , le Real Madrid verrait même d’un bon œil le passage à vide du champion du monde car cela pourrait réduire sa valeur marchande. En effet, en grande difficulté financière, la Casa Blanca devra vraisemblablement récolter de l’argent en se séparant de plusieurs joueurs dans les prochains mois. Et Eden Hazard pourrait bien jouer un rôle clé dans cette opération..

Des doutes commencent à apparaitre sur Hazard

Après un très bon passage de sept ans à Chelsea, Eden Hazard réalisait l’un de ses rêves en rejoignant le Real Madrid en 2019. Recruté 115M€ par le club espagnol, l’international belge espérait continuer sur sa lancée et devenir l’un des hommes forts de Zinédine Zidane. Mais le rêve a vite tourné au cauchemar pour le joueur de 30 ans, miné par de nombreuses blessures. Son hygiène de vie a suscité également quelques crispations au Real Madrid. En méforme physique à la reprise de l’entraînement lors de l’été dernier, Eden Hazard avait dû cravacher pour perdre les quelques kilos en trop. Cette saison, l’ancien joueur du LOSC n’est plus que l’ombre de lui-même, incapable de se montrer décisif. Des prestations décevantes qui durent et qui entraînent quelques interrogations en interne. Comme indiqué par Mundo Deportivo , Zinédine Zidane garderait confiance en Eden Hazard, malgré ses derniers matches. Même son de cloche du côté des responsables madrilènes, même si le média espagnol n’exclut pas un coup de tonnerre à la fin de la saison. En effet, le Real Madrid pourrait bien décider de se séparer d’Eden Hazard lors du prochain mercato estival notamment si ses performances continuent d’être en demi-teintes. Une opération précipitée qui pourrait permettre à la Casa Blanca de récolter une belle somme d’argent.

