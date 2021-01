Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, le Real Madrid a un plan d’attaque !

Publié le 17 janvier 2021 à 6h45 par Th.B.

Recrue rêvée du Real Madrid, Kylian Mbappé pourrait entrer dans une opération XXL que le club merengue mettrait sur pied afin de convaincre le PSG de céder sa pépite l’été prochain.

Le Real Madrid ne lâcherait pas l’affaire pour Kylian Mbappé. Après un premier échec en 2017 lorsque celui qui allait devenir champion du monde un an plus tard avec l’Équipe de France a choisi de poursuivre sa progression avec le PSG après son éclosion à l’AS Monaco, le champion d’Espagne préparerait une offensive auprès du champion de France dans le cadre du mercato estival. Confronté à des soucis financiers partiellement dus au Covid-19, le Real Madrid songerait à proposer les services d’Eden Hazard en contrepartie au PSG afin de faire baisser l’indemnité de transfert de Kylian Mbappé. C’est en effet le plan d’attaque que mettrait sur pied Florentino Pérez d’après Duncan Castles.

Eden Hazard contre Kylian Mbappé ?