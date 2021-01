Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Memphis Depay finissait… au Real Madrid ?

Publié le 17 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors que Memphis Depay semble être destiné à rejoindre le FC Barcelone, l’attaquant de l’OL pourrait finalement faire faux bond au club blaugrana et s’engager en faveur de son plus grand rival, à savoir le Real Madrid. Explications.

Depuis la nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur du FC Barcelone le 19 août dernier, le nom de Memphis Depay est lié au Barça . En effet, le technicien néerlandais compterait insuffler un nouveau souffle à l’effectif blaugrana et aimerait que Depay soit une arme offensive du FC Barcelone. Confronté à de sérieuses difficultés financières, le club culé n’a pas pu s’attacher les services de l’attaquant de l’OL l’été dernier, bien que son contrat ne courrait et ne court que jusqu’en juin prochain. Cet hiver, le FC Barcelone ne se trouverait pas dans une meilleure position, ce qui laisserait un boulevard au Real Madrid.

Une offensive du Real Madrid pour Memphis Depay cet hiver ?