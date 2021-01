Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour son avenir, Lionel Messi veut…

Publié le 17 janvier 2021 à 5h15 par T.M.

Les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi. Que veut faire le joueur du FC Barcelone ? Joan Laporta semble être déjà au courant dès intentions de l’Argentin.

Le feuilleton Lionel Messi n’en finit plus de faire parler. En effet, l’Argentin est en fin de contrat avec le FC Barcelone et le grand danger est de le voir partir librement à l’issue de la saison. Pour le club catalan, la grande priorité est donc de convaincre La Pulga de parapher un nouveau contrat. Une mission qui sera confiée au futur président du Barça, élu dans quelques semaines. Candidat à la présidence, Joan Laporta multiplie d’ailleurs les sorties concernant l’avenir de Lionel Messi, faisant d’ailleurs une grande révélation à ce sujet.

« Il veut rester »