Mercato - OL : Entre le Barça et le Real Madrid, Aulas aurait tranché pour Depay !

Publié le 16 janvier 2021 à 10h30 par D.M.

Annoncé depuis de longs mois dans le viseur du FC Barcelone, Memphis Depay pourrait rejoindre le Real Madrid lors de ce mercato hivernal.

La presse espagnole relance le feuilleton Memphis Depay. Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas avait annoncé que l’attaquant devrait rester jusqu’à la fin de la saison à l’OL avant certainement de quitter la France lors du prochain mercato estival. Autrement dit, l’international néerlandais ne devrait pas rejoindre cet hiver le FC Barcelone, intéressé depuis plusieurs mois. Mais OK Diario indique ce samedi que Memphis Depay pourrait bien prendre la direction de l’Espagne lors de ce mois de janvier, mais pour s'engager avec le Real Madrid. La formation merengue chercherait à recruter un attaquant à faible cout pour pallier la blessure de Rodrygo et le départ de Luka Jovic, et aurait jeté son dévolu sur le joueur lyonnais qui voit son contrat prendre fin en juin prochain.

L'OL préfèrerait vendre Depay au Real Madrid