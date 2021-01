Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme coup de tonnerre pour le recrutement de Koeman !

Publié le 16 janvier 2021 à 7h00 par A.C.

Le mercato hivernal du FC Barcelone pourrait finalement être particulièrement calme.

La situation du FC Barcelone est des plus délicates. Les caisses du club sont en effet vides et la récente crise sanitaire n’a en rien arrangé les choses. Mais Ronald Koeman souhaiterait tout de même avoir quelques renforts. Il n’a toujours pas oublié Memphis Depay, qui devrait finalement aller au bout de son contrat avec l’OL, tout comme Georginio Wijnaldum. Ce dernier semble en effet toujours plus enclin à prolonger son contrat avec Liverpool. Le son de cloche est le même pour Eric Garcia, déjà approche l’été dernier, le défenseur central pourrait bien débarquer au Barça... mais seulement à la fin de la saison !

Sans nouveau président, pas de mercato d’hiver