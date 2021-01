Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre XXL bientôt transmise à Lionel Messi ?

Publié le 15 janvier 2021 à 17h30 par Dan Marciano

Annoncé comme le grand favori des prochaines élections présidentielles, Joan Laporta s’est exprimé sur l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le FC Barcelone et courtisé par de nombreux clubs à l'instar du PSG.

Ils ne sont plus que trois à pouvoir accéder au poste de président du FC Barcelone. Joan Laporta, Victor Font et Toni Feixa sont les seuls candidats à avoir recueillis le nombre minimal de signatures pour participer à l’élection présidentielle, prévue le 24 janvier prochain. Alors que la date fatidique approche à grands pas, les trois hommes enchaînent les entretiens à la presse espagnole afin d’exposer leur projet et tenter de convaincre le socios. Favori pour succéder à Josep Maria Bartomeu à la tête de la formation blaugrana, Joan Laporta continue d’exposer ses idées et notamment son point de vue sur le dossier Lionel Messi. L’avenir de l’attaquant argentin devrait être l’un des sujets prioritaires du prochain président du FC Barcelone, qui aura la délicate mission de formuler une offre conséquente pour tenter de le convaincre de rester en Catalogne la saison prochaine.

« Je sais ce qu'il veut, et ce qu'il veut, c'est continuer à gagner des titres avec le Barça »