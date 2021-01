Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros transfert déjà acté pour l'été prochain ?

Publié le 16 janvier 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que le prêt de Pol Lirola vient d'être officialisé, l'OM songe déjà à lever son option d'achat comme le révèle Pablo Longoria.

« Le latéral droit de la Fiorentina est prêté avec option d'achat à l’Olympique de Marseille jusqu’à la fin de la saison ». Par le biais de ce communiqué, l'OM avait officialisé l'arrivée de Pol Lirola. En quête d'un latéral droit suite au départ de Bouna Sarr, le club phocéen s'était d'abord tourné vers Joakim Maehle qui a finalement rejoint l'Atalanta. Finalement, cet hiver, c'est donc le joueur espagnol qui a débarqué en provenance de la Fiorentina sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Présent conférence de presse à l'occasion de la présentation officielle de Pol Lirola, Pablo Longoria a d'ailleurs déjà assuré qu'il comptait lever son option d'achat.

L'OM travaille déjà pour Lirola