Mercato - ASSE : Romeyer a fait rater un énorme coup à Puel...

Publié le 17 janvier 2021 à 4h00 par A.M.

Priorité de Claude Puel cet hiver, Mostafa Mohamed ne signera pas à l'ASSE. Et pour cause, l'intervention de Roland Romeyer a fait capoter le deal.

Alors que les négociations entre Zamalek et l'ASSE au sujet du transfert de Mostafa Mohamed traînaient en longueur, Roland Romeyer a décidé de sortir du silence vendredi. « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek. Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l'accord », confiait le président du directoire de l'ASSE à Al-Nashar. Une sortie qui a tout simplement fait capoter l'opération.

Romeyer a plombé le transfert de Mohamed