Mercato - ASSE : Romeyer a plombé un très joli coup de Puel !

Publié le 16 janvier 2021 à 11h10 par D.M.

Mostafa Mohamed se serait désolidarisé des propos de Roland Romeyer et aurait décidé de repousser les appels de l’ASSE.

Le dossier Mostafa Mohamed a pris une tournure inattendue ces derniers jours. L’optimisme régnait sur ce dossier il y a quelques jours et l’ASSE pensait tenir sa deuxième recrue hivernale après Boubacar Fall. Mais comme annoncé par le 10 Sport le 13 janvier dernier, le club stéphanois n’est pas parvenu à trouver un terrain d’entente avec le FC Zamalek qui demandait 5M$ (soit environ 4,1M€) pour se séparer de Mohamed. Au cours d’un entretien à la chaîne égyptienne Al-Nahar , Roland Romeyer a fait le point sur ce dossier : « Nous avons fait une offre à 4M$. Zamalek ont demandé 5M$. La dernière offre transmise est bien de 5M$ avec certains bonus (…) Nous voulons signer à Mohamed un contrat de 4 ans et demi. S’il nous rejoint, il y aura un 20% à la revente pour Zamalek ». Une interview au cours de laquelle le président du directoire de l’ASSE a annoncé que certaines personnes avaient chercher à toucher des commissions : « Il y a des gens qui ont demandé une commission pour nous faciliter le processus de transfert de Mostafa Mohamed, et je serai obligé de nommer ces personnes si nous n'arrivons pas à boucler l'accord ».

«Je suis le premier à rejeter cette offre accompagnée d'accusations»