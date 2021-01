Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour à la case départ dans le feuilleton Pogba ?

Publié le 17 janvier 2021 à 6h15 par Th.B.

Option prise en considération par Mauricio Pochettino en marge du mercato estival, Paul Pogba n’a rien laissé transparaître concernant son avenir que ce soit à Manchester United ou au PSG. Néanmoins, tout va pour le mieux à Manchester pour le Français.

Régulièrement remplaçant jusqu’à peu, Paul Pogba a su regagner sa place aux yeux de son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer tout en répondant à ses détracteurs en offrant une victoire précieuse face à Burnley mardi soir puisqu’il inscrit l’unique but de cette rencontre. Résultat ? Manchester United joue les premiers rôles en Premier League et pourrait même mettre Liverpool à six points en cas de victoire face aux Reds ce dimanche. L’avenir de Paul Pogba est toujours sur toutes les lèvres, bien que tout semble aller pour le mieux pour le Français dans le nord de l’Angleterre. D’après The Daily Star et The Daily Mirror , Mauricio Pochettino en pincerait particulièrement pour Paul Pogba qu’il aimerait voir débarquer au PSG l’été prochain, soit à un an de la fin de son contrat. La bonne forme du milieu de terrain peut-elle redistribuer les cartes pour son avenir ?

« C'est pour cela que je suis venu ici »