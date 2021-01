Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, OM... Le geste fort de Neymar qui relance son avenir !

Publié le 17 janvier 2021 à 4h15 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Neymar fait passer des messages forts pour son avenir comme le constate Eric Rabesandratana.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Neymar est plus épanoui que jamais au PSG et a mis de côté ses envies de départ. Le Brésilien souhaite donc prolonger son contrat qui prend fin en juin 2022 comme le confirmait Isabela Pagliari. « Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club », confiait la journaliste brésilienne au micro d' Europe 1 . Une version partagée par Eric Rabesandratana qui recense les messages forts envoyés par Neymar, comme son accolade avec son nouveau coach Mauricio Pochettino.

«Neymar est en opération séduction»