Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avenir, retraite... La sortie ahurissante de Neymar !

Publié le 16 janvier 2021 à 16h30 par A.M.

Interrogé sur sa carrière et ce qu'il a accompli dans le football, Neymar reconnaît avoir songé à prendre sa retraite par le passé. Avant de faire machine arrière.

Depuis ses débuts à Santos, Neymar est ultra-médiatisé. Présenté dès son plus jeune âge comme le successeur de Pelé, l'actuel numéro 10 du PSG a l'habitude de subir une énorme pression sur ses épaules et a appris à vivre avec le statut de stars. Et cela a engendré des hauts et des bas durant sa carrière. Des hauts, Neymar en a connu beaucoup grâce à ses succès avec le FC Barcelone puis avec le PSG, ou encore avec la Seleçao , à l'image du titre olympique acquis en 2016. Mais la star brésilienne a également connu de gros moments de doutes durant sa carrière que ce soit d'un point de vue sportif ou extrasportif comme il le raconte dans un long entretien accordé au média britannique GAFFER .

«Une fois, j’ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils n’aiment pas ça»

A tel point que Neymar reconnaît avoir envisagé l'hypothèse de prendre sa retraite : « J’ai beaucoup de rêves et grâce à Dieu, j’ai pu les réaliser. Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j’ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, j’ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils n’aiment pas ça. J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont ramené à la réalité . » S'il ne précise pas les évènements qui l'ont poussé à remettre en cause son avenir dans le football, on peut facilement imaginer que ses graves blessures subies avec le PSG, ou lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil en quart de finale contre la Colombie, en sont la cause. A moins que ses déboires extrasportifs l'aient également poussé à se poser des questions...

«Je suis très chanceux»