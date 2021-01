Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grosse annonce sur les plans de Neymar !

Publié le 16 janvier 2021 à 22h15 par La rédaction

Priorité absolue de Leonardo, la prolongation du contrat de Neymar semble être en bonne voie du côté du PSG. Ses dernières sorties vont également en ce sens, comme l'a constaté Eric Rabesandratana.

Neymar semble pleinement épanoui au Paris Saint-Germain et il est de plus en plus compliqué de dire le contraire, tant le Brésilien le prouve, sur mais aussi en dehors du terrain. Lors de la victoire du PSG face à l’OM dans le cadre du Trophée des Champions, Neymar a renvoyé une image d'un joueur heureux sous les couleurs du PSG, allant jusqu'à embrasser l’écusson du club de la capitale lors des célébrations parisiennes. De quoi motiver encore davantage le camp de Leonardo à s'activer pour que Neymar rempile. Actuellement lié jusqu'en 2022, le Brésilien serait en discussions avancées avec les dirigeants.

«Neymar est en opération séduction»