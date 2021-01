Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un nouveau signal fort pour Eriksen !

Publié le 16 janvier 2021 à 18h45 par A.C.

La situation de Christian Eriksen, annoncé proche du PSG ou encore de Tottenham, semble changer au fil des jours.

Au début du mois de janvier, l’Inter et Antonio Conte ont été plus que clairs : Christian Eriksen, arrivé un an plus tôt en provenance de Tottenham, sera vendu au cours du mercato hivernal. Cela n’a pas manqué d’alerter le Paris Saint-Germain ou est arrivée Mauricio Pochettino, qui a eu Eriksen sous ses ordres à Tottenham. D’ailleurs, un retour à Londres a également été évoqué pour le Danois, avec José Mourinho qui serait à la recherche de renforts au milieu de terrain. Mais ces derniers jours, la situation d’Eriksen semble avoir radicalement changé. Le manque d’offres et surtout la situation instable de l’Inter, avec le changement d'actionnaire majoritaire, ont en effet poussé Conte à réintégrer le milieu de terrain.

Conte a désormais besoin d'Eriksen