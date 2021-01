Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho pourrait jouer un sale coup à Leonardo !

Publié le 17 janvier 2021 à 10h15 par A.D.

A la peine à l'Inter, Christian Eriksen serait plus que jamais sur le départ cet hiver. Malgré l'intérêt du PSG, le milieu offensif danois pourrait finalement faire son retour à Tottenham.

Transféré il y a tout juste un an à l'Inter, Christian Eriksen ne s'est pas du tout adapté à ses nouvelles couleurs. Alors qu'il peine à emmagasiner du temps de jeu sous la houlette d'Antonio Conte, l'international danois voudrait faire ses valises dès cet hiver. Conscient de la situation de Christian Eriksen, Leonardo serait à l'affût pour le récupérer. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 24 de l'Inter n'est pas une priorité pour le directeur sportif du PSG, contrairement à Dele Alli.

Christian Eriksen destiné à retrouver Tottenham ?