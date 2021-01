Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable opération qui plombe les plans de Leonardo !

Publié le 16 janvier 2021 à 23h45 par La rédaction

Convoité par plusieurs équipes européennes dont le PSG, Christian Eriksen pourrait finalement rester en Serie A, et prendre le chemin de l'Atalanta Bergame en échange d'Alejandro Gomez.

Quelle équipe rejoindra Christian Eriksen cet hiver ? La question a été posée à de nombreuses reprises depuis l'ouverture du mercato hivernal, mais reste désespérément sans réponse. Plusieurs grosses cylindrées européennes, telles que le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone, ont montré de l'intérêt pour le milieu de terrain de l'Inter Milan. Tottenham, son ancien club, garde également un œil sur le joueur danois. Selon la presse italienne, c'est maintenant l'Atalanta Bergame qui est entré dans la danse pour s'offrir les services de Christian Eriksen...

Un échange Eriksen-Gomez ?