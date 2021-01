Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pérez va jouer un sale tour au FC Barcelone avec Haaland !

Publié le 14 janvier 2021 à 14h30 par H.G.

Alors qu’Erling Haaland est annoncé dans les viseurs du Real Madrid et du FC Barcelone, le club de la capitale espagnole aurait davantage de chances d’attirer le buteur de Borussia Dortmund que l’écurie catalane.

Depuis plus d’un an, Erling Haaland n’a de cesse d’affoler les compteurs européens. Déjà auteur d’une prolifique saison 2019/2020, l’attaquant du Borussia Dortmund récidive en 2020/2021 puisqu’il a déjà inscrit 19 réalisations en 16 rencontres disputées toutes compétions confondues. De quoi achever de convaincre les plus prestigieuses écuries européennes de l’enrôler au plus vite afin de compter sur ses qualités de buteur hors nome. Ainsi, le Real Madrid et le FC Barcelone sont cités avec insistance comme étant sur les traces du Norvégien de 20 ans, tandis que Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, aurait également un faible pour lui. La prochaine fenêtre estivale pourrait d’ailleurs être synonyme de départ pour le joueur représenté par Mino Raiola dans la mesure où il s’agira du dernier été où le Borussia Dortmund pourra toucher le jackpot, une clause libératoire de 70 M€ étant activée à partir du suivant. Toutefois, tandis qu’il était annoncé que le Paris Saint-Germain ne serait pas considéré comme l’un des favoris dans la course à la signature d’Erling Haaland, cette tendance se vérifierait également pour le Barça.

Le FC Barcelone peut tirer un trait sur Erling Haaland !

En effet, il convient de rappeler que le FC Barcelone voit ses finances être complètement plombées par la crise sanitaire du Covid-19. Déjà que celles-ci n’étaient pas au beau fixe avant, l’impact économique de la pandémie a achevé de les mettre dans le rouge. Par conséquent, les pensionnaires du Camp Nou ont du diminuer les salaires de leurs joueurs par deux fois, tandis que leurs dettes s’élèveraient à 900 M€ sur l’année 2020. De quoi empêcher le FC Barcelone de pouvoir être un prétendant crédible dans le dossier Erling Haaland comme l’explique Francesc Aguilar sur Twitter ce jeudi. Le journaliste espagnol précise par ailleurs que Mino Raiola aurait pour sa part d’ores et déjà commencé son travail dans l’optique d’un départ du natif de Leeds du Borussia Dortmund l’été prochain. Son objectif serait d’obtenir la meilleure commission possible pour lui-même ainsi que le père du joueur.

Le Real Madrid en bonne posture, mais...