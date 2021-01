Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Dortmund a pris une grande décision pour Haaland !

Publié le 14 janvier 2021 à 7h30 par Th.B.

Bien que le Real Madrid formulerait un intérêt concret pour Erling Braut Haaland, la porte du Borussia Dortmund serait fermée pour les Merengue ou les autres prétendants de l’international norvégien.

Impressionnant avec le Borussia Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020 avec ses 35 buts en 34 apparitions, Erling Braut Haaland (20 ans) est l’une des plus grandes attractions du marché. Bien que son contrat avec le BvB court jusqu’en juin 2024, plusieurs équipes du gratin du football européen seraient déjà sur le coup, prêtes à saisir la moindre opportunité. Parmi elles figureraient le Real Madrid ainsi que le FC Barcelone. Agent de Haaland, Mino Raiola essaierait de placer son client au Barça à terme selon Oriol Domenech. Néanmoins, ce serait peine perdue pour le buteur du Borussia Dortmund.

Pas de vente de Haaland l’été prochain