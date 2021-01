Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane reçoit une grande réponse pour Mohamed Salah !

Publié le 14 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Aujourd’hui à Liverpool, Mohamed Salah est notamment annoncé du côté du Real Madrid. Toutefois, un départ ne serait pas forcément d’actualité pour l’Egyptien.

Si Mohamed Salah fait les beaux jours de Liverpool, cette belle histoire pourrait ne pas durer. En effet, alors que l’Egyptien est lié aux Reds jusqu’en 2023, il voit d’un bon oeil une future arrivée en Espagne. Dernièrement, Salah avait d’ailleurs lancé un appel du pied au Real Madrid et au FC Barcelone, lâchant : « Je pense que Madrid et Barcelone sont des clubs de haut niveau... On ne sait jamais ce qui va se passer à l’avenir ».

« Très heureux à Liverpool »