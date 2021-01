Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux sont au vert pour Leonardo avec Neymar !

Publié le 14 janvier 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 janvier 2021 à 12h42

Tandis que le PSG souhaiterait prolonger le contrat de Neymar expirant actuellement le 30 juin 2022, tout indique que le club de la capitale n’aura aucun mal à convaincre son attaquant de 28 ans de parapher un nouveau bail dans la capitale française.

Un peu plus de trois ans après son arrivée au Paris Saint-Germain, Neymar est enfin comme un poisson dans l’eau dans la Ville Lumière . Faute de moyens suffisants, le FC Barcelone n’était pas parvenu à le faire revenir à l’été 2019, et il semblait alors écrit que l’international brésilien partirait un an plus tard, à deux ans du terme de son contrat. Finalement, il n’en a rien été. Après s’être rapidement remobilisé, l’ancien joueur de Santos a progressivement affiché sur ses réseaux sociaux tout son bonheur à Paris, et ce tout particulièrement après le premier confinement au printemps dernier. Ainsi, le10sport.com vous annonçait l’été dernier que Neymar n’était plus du tout dans l’optique de quitter le PSG, bien au contraire ! Plus heureux que jamais dans la capitale française, le natif de Mogi das Cruzes est désormais dans l’optique d’y renouveler son contrat expirant le 30 juin 2022, chose que souhaite bien évidemment la direction francilienne et une large majorité des supporters parisiens.

Une joie jamais vue après la victoire contre l’OM

Dans le fond, cela fait désormais plusieurs semaines que l’international brésilien multiplie les appels de pied dans le sens d’une prolongation vers sa direction. À titre d’exemple, tout le monde se rappelle de ses propos au sortir du match de Ligue des Champions contre l’İstanbul Başakşehir au Parc des Princes : « Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L'idée de partir ne me passe pas par la tête. Il faut qu'on discute ». Mais ce mercredi, à l’occasion de la victoire du Paris Saint-Germain face à l’OM lors du Trophée des Champions (2-1), c’est avec une attitude jamais vue auparavant que Neymar a célébré la victoire des siens. Buteur sur penalty à la 85e minute pour son retour à la compétition, l’ancien numéro 11 du FC Barcelone a été surpris au terme de la rencontre en train de mordre l’écusson parisien sur son maillot. Puis, au moment des festivités avec la remise du trophée, le numéro 10 du PSG ne tenait tout simplement pas en place. « Champion, ici c’est Paris », lâchait-il tout d’abord devant une caméra, avant de rejoindre la haie d’honneur pour recevoir la coupe. Puis, incapable de rester en place, Neymar s'est rapproché d’une caméra du PSG, agitant hilare le col de son maillot en criant : « Ici c’est Paris ! (...) En France il n’y en a qu’une (équipe), regardez ici (l’écusson du PSG) ». Un bonheur inédit. L’attaquant de 28 ans s’est rarement comporté de la sorte en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Sa manière d’afficher sa joie va crescendo. Cela marque-t-il une volonté d’envoyer un nouveau message à la direction francilienne ? C’est l’avis de Loïc Tanzi, le journaliste de RMC Sport tweetant : « En pleine négociation pour prolonger, Neymar avait un petit message à faire passer ».

Une offre de prolongation imminente ?

Il faut dire que le contraste est immense entre ce Trophée des Champions 2020 et l’édition 2019 de celui-ci. Sur le départ du PSG à l’époque, le Brésilien avait alors boudé tout au long de la cérémonie. Cette fois, heureux comme au premier jour, c’était tout l’inverse. Quoi qu’il en soit, s’il fallait une énième preuve de l’épanouissement de Neymar à Paris ces derniers mois, ce mercredi soir en a été l’illustration parfaite. De là à dire qu’il finira par prolonger son contrat très prochainement ? Il faut sans doute se montrer encore patient, un dossier de cette ampleur ne se résolvant pas en quelques jours. Pour rappel, Téléfoot annonçait dimanche dernier que la direction du PSG allait passer à l’action très prochainement en lui transmettant une proposition afin de renouveler son bail. Une tendance confirmée quelques heures plus tard par Isabela Pagliari, journaliste réputée très proche des Brésiliens du PSG : « Neymar veut rester au PSG. Les relations sont plus tranquilles avec Leonardo même s'il reste des traces du passé. Le PSG essaie de préparer une première proposition, car Neymar est très content au Paris Saint-Germain. Il se sent très bien à Paris, avec l'équipe, le club », expliquait-elle sur l’antenne d’ Europe 1 .



Vu son épanouissement actuel, il ne devrait pas être difficile pour le board parisien de convaincre Neymar de renouveler son bail. Son dossier pourrait donc connaitre une avancée de taille prochainement, au contraire de celui de Kylian Mbappé, lui-aussi en fin de contrat en 2022, mais avec lequel les négociations sont annoncées comme étant plus délicates. Quoi qu’il en soit, alors que le Paris Saint-Germain entendrait prochainement passer à l’action, et au vu du visage qu’il a affiché face à l’OM, les pensionnaires du Parc des Princes semblent bénéficier d’un boulevard avec Neymar, si ce n’est d’une autoroute.