Mercato - PSG : Pochettino reçoit un message clair pour Eriksen !

Publié le 14 janvier 2021 à 12h15 par A.C.

Antonio Conte, coach de l’Inter, s’est exprimé au sujet de la situation de Christian Eriksen.

Partira ? Ne partira pas ? Il y a encore quelques semaines, l’avenir de Christian Eriksen semblait scellé. Persona non grata à l’Inter, le Danois a été mis sur le marché et la presse italienne a parlé de plusieurs clubs, comme le Paris Saint-Germain de Mauricio Pochettino, mais également son ancien club du Tottenham, ou encore le Real Madrid et le FC Barcelone. Mais le vent tourne pour Eriksen. L’Inter traverse en effet une période compliquée, avec le changement d’actionnaire majoritaire, ce qui ferme la porte à tout départ et toute arrivée. Ainsi, Eriksen pourrait avoir une place de plus en plus grande en seconde partie de saison et donc finalement rester à Milan cet hiver.

« Nous voulons continuer à travailler avec Eriksen »