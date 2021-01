Foot - PSG

PSG/OM - Clash : Neymar, Payet, Alvaro... La guerre continue après le Classico !

Publié le 14 janvier 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

Quatre mois après la victoire de l'OM au Parc des Princes (1-0), le PSG tient sa vengeance. Le club de la capitale s'est imposé mercredi soir lors du Trophée des Champions (2-1) et après la rencontre, les Parisiens en ont profité pour chambrer les Marseillais.

L'arroseur arrosé. Ces derniers mois, les tensions étaient vives entre les Marseillais et les Parisiens. Cela faisait bien longtemps que la rivalité entre le PSG et l'OM n'avait pas été aussi forte. Et Dimitri Payet en est le principal instigateur. En effet, le numéro 10 du club phocéen ne s'était pas privé de chambrer le club de la capitale après la victoire du Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions l'été dernier. L'ancien Stéphanois avait effectivement posté une vidéo sur les réseaux sociaux afin de se réjouir du fait que l'OM restait le seul club français vainqueur d'une C1. Par conséquent, quelques jours plus tard le Classique au Parc des Princes a été très chaud et a débouché sur la première victoire phocéenne depuis 9 ans avec a la clé 5 expulsions dont celle de Neymar qui avait accusé Alvaro Gonzalez d'avoir tenu des propos racistes. Les retrouvailles entre les deux clubs mercredi à l'occasion du Trophée des Champions s'annonçaient donc houleuses. Et après la victoire du PSG (2-1), les joueurs du du club de la capitale se sont lâchés.

Neymar se venge d'Alvaro Gonzalez

Et le premier à se distinguer n'est autre que Neymar. Toujours très remonté contre Alvaro Gonzalez, le Brésilien est entré en jeu et a rapidement subi trois grosses fautes du défenseur espagnol, bien décidé à se venger des accusations de racisme. Mais après la victoire du PSG, la star de la Seleçao n'a pas manqué de chambrer le joueur de l'OM. « Roi, non Alvaro ? », a ainsi lancé Neymar sur Twitter . La réponse d'Alvaro Gonzalez a fusé : « Mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l’OM toujours . » Mais l'échange n'en est pas resté là. Le Brésilien relance en taclant l'Espagnol. « Et tu as oublié comment gagner des TITRES », ajoute-t-il avant qu'Alvaro Gonzalez n'utilise une photo de Pelé pour répondre une nouvelle fois à Neymar : « L’ombre éternelle du roi . » Pas suffisant pour calmer Neymar qui conclut l'échange sur Twitter : « Et toi tu es la mienne (mon ombre, NDLR). Je t’ai rendu célèbre… de rien phénomène . » Mais Alvaro Gonzalez en a rajouté une couche au micro du Chiringuito : « Comme vous l'avez vu, les provocations continuent. (Neymar) Après le match lors de la remise des trophées, il a continué la provocation. J'ai gardé mon calme et il a mis un autre tweet. Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter dans de nombreux domaines de la vie . » Une chose est sûre, les deux hommes ne sont pas près de faire la paix.

Payet en prend pour son grade