PSG/OM - Clash : Alvaro Gonzalez se lâche totalement contre Neymar !

Publié le 14 janvier 2021 à 9h30 par A.M.

Après les échanges tendus sur Twitter, Alvaro Gonzalez a répondu à Neymar par le biais d'un message diffusé dans l'émission espagnole El Chiringuito.

Les retrouvailles entre Neymar et Alvaro Gonzalez étaient très attendues. Il faut dire que lors du Classique remporté par l'OM contre le PSG en septembre dernier, le Brésilien avait accusé le défenseur marseillais d'avoir tenu des propos raciste. Des accusations qui n'ont pas pu être prouvées, mais qui ont déclenché une vive polémique. Lors de son entrée contre l'OM mercredi soir à l'occasion du Trophée des Champions, Neymar a ainsi directement subi un traitement de faveur de la part d'Alvaro Gonzalez coupable de trois grosses fautes sur le numéro 10 parisien. Buteur sur penalty, Neymar ne s'est pas privé de chambrer lors de sa célébration avant d'un rajouter une couche sur Twitter .

«Lorsqu'une personne est considérablement moins intelligente que vous, il est très facile de la surmonter»